— Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш, — цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Дзюба стал одним из трех нападающий, которых наставник сборной России Станислав Черчесов вызвал на отборочные игры к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Также вызваны Антон Заболотный из "Сочи" и Александр Соболев из "Спартака".
Ближайший матч российская сборная проведет завтра, 24 марта, против сборной Мальты.
32-летний Дзюба в 47 матчах за сборную забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.
Дзюба не против схемы в два форварда в сборной России
Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о возможной игре в двух нападающих.
Фото: Sportbox
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