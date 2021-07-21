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Редактор немецкого портала "Евроспорт": не могу себе представить Кунца в сборной России

Старший редактор немецкого портала "Евроспорт" Флориан Богнер отреагировал на новость о возможном назначении Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.
Фото: инстаграм Штефана Кунца
"Не могу себе представить Кунца в сборной России. В Германии им восхищаются за попадание в три финала со сборной до 21-го года за три попытки. Он даже мог быть преемником Лева", — передаёт слова Богнера "СЭ".

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Выступление национальной команды на турнире было признано неудовлетворительным.

Ранее сообщалось, что РФС планирует назначить на вакантную должность одного из трёх кандидатов.

Предпочтительным вариантом считается нынешний наставник "молодёжки" Германии Штефан Кунц, резервным - известный по достижению высоких результатов с "Ростовом" и "Рубином" Курбан Бердыев. Валерий Карпин с большой долей вероятности не возглавит сборную России: стороны не смогли найти компромисс по ключевым положениям соглашения.

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Теги: Кунц Сборная России
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