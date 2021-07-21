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СМИ: Лоран Блан является претендентом на пост главного тренера сборной России

В списке кандидатов на пост главного тренера сборной России помимо Штефана Кунца, Валерия Карпина и Курбана Бердыева значатся еще несколько статусных иностранных специалистов.
Фото: ФК "ПСЖ"
По информации источника, одним из вариантов на роль наставника национальной команды является "рулевой" катарского "Эр-Райяна" Лоран Блан. На данный момент с 55-летним французом ведутся переговоры.

Также Российский футбольный союз рассматривал экс-тренера "Ромы" Пауло Фонсеку в качестве возможного сменщика Станислава Черчесова, но этот вариант отпал на этапе отбора.

Ранее стало известно, что главный тренер молодежной команды Германии Штефан Кунц является приоритетным кандидатом на пост наставника сборной России.

Источник: Eurostavka

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Теги: Блан Фонсека Сборная России
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