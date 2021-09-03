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Малафеев: Гильерме достойно занимает место в основе сборной. Показал класс в очередной раз

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Маринато Гильерме в матче квалификационного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
Фото: "Getty Images"
"Для Гильерме матч вышел без какой-либо большой нагрузки. Самое главное - он действовал хладнокровно и хорошо подстраховал команду. Особенно в конце первого тайма, выйдя и остановив выбегающего один на один Крамарича. Гильерме, безусловно, в очередной раз показал свой класс. Он достойно занимает место в основном составе сборной России", - цитирует Малафеева Sport24.

Напомним, в среду, 1 сентября сборная России в "Лужниках" сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче 4-го тура квалификационного турнира ЧМ-2022. Вратарь Маринато Гильерме провел все 90 минут на поле, оставив ворота "сухими".

За сборную России Маринато Гильерме дебютировал в марте 2016 года, в общей сложности за национальную команду 35-летний голкипер провел 17 матчей.

Следующий матч национальная команда России проведет в субботу, 4 сентября. В Никосии подопечные Карпина проведут гостевой матч с командой Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом, за систему ВАР будет отвечать Хосе Санчес.

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Теги: Малафеев Гильерме Сборная России
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