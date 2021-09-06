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Гладилин: Карпин нашел вратаря и поставил игру в обороне. Сборная играет на ноль и делает результат

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
Гладилин отметил, что Карпин принял правильное решение, доверив роль основного вратаря сборной Гильерме. Также он выделил игру национальной команды в защите.

"Прежде всего, Карпин и его штаб приняли правильное решение и нашли стабильного вратаря. Оборона и опорная зона тоже хорошие. На построение атакующей игры нужно время, потому что исполнители разного класса, из разных клубов. За два дня это наиграть нереально. Что смог, Карпин за два дня сделал: нашел вратаря, поставил игру в обороне и в опорной зоне. Они играют на ноль и делают результат", - сказал Гладилин.

Напомним, что 1 сентября сборная России на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 (0:0). Это была первая игра российской сборной под руководством Карпина. 4 сентября национальная команда победила Кипр на выезде со счетом 2:0. Ближайший матч в рамках отбора на чемпионат мира коллектив Карпина проведет сегодня, 7 сентября, против Мальты. Встреча пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 21.45 мск.

Источник: Газета.Ru

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Теги: Гладилин Карпин Сборная России
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