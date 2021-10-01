"Я не комментирую принятия личных решений. Это взаимоотношения тренера и игрока. Задача министерства спорта - мы утверждаем представление на главного тренера, что мы и сделали. А дальше зависит от профессионализма штаба, взаимодействия тренера и игроков, их умения подготовиться к каждому из матчей", - сказал Матыцин.
Напомним, ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что отказывается от приглашения в сборную России на октябрьские матчи против Словакии и Словении. Дзюба заявил, что пока не набрал форму и не хочет занимать чье-то место в команде. Форвард был включен в расширенный список сборной России на ближайшие матчи.
В октябре сборная России проведет 2 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. 8 октября на казанском стадионе "Ак Барс Арена" национальная команда сыграет против Словакии. Матч начнется в 21:45 мск. Через 3 дня российские футболисты в гостях проведут встречу со сборной Словении. Игра в Мариборе стартует в 21:45 мск.
Источник: Р-Спорт
Матыцин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи.
Фото: ФК "Зенит"