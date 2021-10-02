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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
0 - 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5
Арсенал Тула
19:00
ХимкиНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
1 - 1
Эвертон2 тайм
П1 3.2X 1.5П2 13
Вулверхэмптон
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.74X 3.9П2 4.8
Лидс
17:00
УотфордНе начат
П1 1.81X 3.95П2 4.3
Бёрнли
17:00
НорвичНе начат
П1 2X 3.6П2 3.8
Челси
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.49X 4.6П2 6.4
Брайтон
19:30
АрсеналНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
0 - 0
Райо ВальеканоПерерыв
П1 3.2X 2П2 4
Мальорка
17:15
ЛевантеНе начат
П1 2.28X 3.25П2 3.4
Кадис
19:30
ВаленсияНе начат
П1 3.5X 3.05П2 2.33
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
П1 1.96X 3.5П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
0 - 0
Дженоа1 тайм
П1 2.63X 3.2П2 2.75
Торино
19:00
ЮвентусНе начат
П1 4.4X 3.5П2 1.9
Сассуоло
21:45
ИнтерНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.69

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.21X 7.2П2 13
Вольфсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.12X 3.5П2 3.55
Штутгарт
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.85X 3.7П2 2.37
Герта
16:30
ФрайбургНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.38
РБ Лейпциг
19:30
БохумНе начат
П1 1.19X 7.8П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
18:00
СтрасбурНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Ницца
22:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8

Каррера: рад за Бакаева. Со временем он сможет стать лидером сборной России

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник московского клуба Зелимхан Бакаев может стать лидером сборной России.
Фото: Getty images
Напомним, сегодня Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

"Я рад за него! Со временем он сможет стать лидером национальной команды, ведь для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьезный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера", - приводит слова Карреры Metaratings.

Полузащитник Зелимхан Бакаев вызывался в сборную России на сентябрьские матчи против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Хавбек выходил на поле во всех этих играх, проведя на поле в общей сложности 91 минуту. За национальную команду Бакаев дебютировал в 2019 году, на его счету 9 матчей и 1 забитый мяч.

Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении


Теги: Каррера Бакаев З Спартак Сборная России
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