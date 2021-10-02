Напомним, сегодня Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
"Я рад за него! Со временем он сможет стать лидером национальной команды, ведь для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьезный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера", - приводит слова Карреры Metaratings.
Полузащитник Зелимхан Бакаев вызывался в сборную России на сентябрьские матчи против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Хавбек выходил на поле во всех этих играх, проведя на поле в общей сложности 91 минуту. За национальную команду Бакаев дебютировал в 2019 году, на его счету 9 матчей и 1 забитый мяч.
Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении
Каррера: рад за Бакаева. Со временем он сможет стать лидером сборной России
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник московского клуба Зелимхан Бакаев может стать лидером сборной России.
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