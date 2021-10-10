"Шансов очень мало. Лучший вариант со Словенией - ничья, а затем стыковые матчи. Наши не готовы психологически: у нас нет таких исполнителей, которые есть в зарубежье. Карпин пока ничего не может сделать", - сказал Лещенко.
В понедельник, 11 октября, Россия в Мариборе сыграет против сборной Словении. Игра начнется в 21:45 мск. Главным арбитром встречи будет португальский судья Артур Диаш.
Под руководством Карпина национальная команда провела четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали три победы и один раз сыграли вничью. Во всех 4-х встречах Россия не пропустила ни одного мяча.
Источник: "СЭ"
Лещенко: у России очень мало шансов в Словении. Лучший вариант - ничья
Народный артист России Лев Лещенко высказался о предстоящем матче сборной России против Словении в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости