— Нужен ли Дзюба сборной? Здесь я полностью на стороне тренера Валерия Карпина. Напомню, Карпин всем дал понять, что, если он считает, что какой-то футболист нужен сборной, этого игрока обязательно вызовут.
Что касается Дзюбы, то подумайте: зачем вызывать в сборную игрока, который сегодня на чемпионате России даже не играет в основном составе своей команды. Так что в решении Карпина есть прямая логика, продиктованная интересами сборной, — рассказал Игонин в интервью "ФАН".
33-летний Дзюба не был вызван Карпиным на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии. Ранее в октябре нападающий получал вызов в национальную команду, но отказался от предложения, сославшись на плохую физическую форму.
Дзюба дебютировал за сборную России 11 ноября 2011 года, сыграв 45 минут в товарищеском матче с Грецией (1:1). Всего за национальную команду форвард провел 55 матчей, забил 30 голов (лучший показатель вместе с Кержаковым) и отдал 16 голевых передач.
В нынешнем сезоне за "Зенит" Дзюба забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 19 матчах.
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Игонин: нужен ли Дзюба сборной? Я полностью на стороне Карпина
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин солидарен с наставником сборной России Валерием Карпиным по поводу невызова в команду форварда Артема Дзюбы.
Фото: СЭ