Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
КАМАЗЗавершен
Томь
1 - 0
ВелесПерерыв
П1 1.19X 4.76
Олимп-Долгопрудный
14:00
Краснодар-2Не начат
П1 2.55X 3.05П2 2.85
Текстильщик
14:00
ТорпедоНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.77
Волгарь
14:00
РоторНе начат
П1 3.75X 3.05П2 2.1
Спартак-2
14:00
КубаньНе начат
П1 2.47X 3.35П2 2.7
Металлург Лп
15:00
НефтехимикНе начат
П1 5.6X 4П2 1.56
Факел
16:00
ОренбургНе начат
П1 2.47X 3.1П2 2.9
Алания
16:00
ЕнисейНе начат
П1 1.51X 4.5П2 5.4
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.63X 3.75П2 5.4

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
17:00
ФинляндияНе начат
П1 2X 3.35П2 4.1
Турция
20:00
ГибралтарНе начат
Норвегия
20:00
ЛатвияНе начат
П1 1.18X 7.4П2 18
Франция
22:45
КазахстанНе начат
П1 1.03X 18П2 80
Бельгия
22:45
ЭстонияНе начат
П1 1.04X 16П2 60
Черногория
22:45
НидерландыНе начат
П1 12X 6.2П2 1.26
Уэльс
22:45
БеларусьНе начат
П1 1.24X 6.2П2 14

Агаларов — о невызове в сборную России: лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах

Нападающий молодежной сборной России Гамид Агаларов прокомментировал невызов в первую команду.
Фото: молодежная сборная России
— Я скажу, что лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах. Про невызов — я не переживаю по этому поводу. Готов принести пользу молодежной команде, — рассказал Агаларов в интервью ТАСС.

21-летний Агаларов попал в расширенный список наставника сборной России Валерия Карпина на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 года против Кипра и Хорватии, но не попал в окончательную заявку. Агаларов был вызван в молодежную сборную, за которую вчера забил в ворота сборной Словакии (3:0).

В чемпионате России Агаларов, выступающий за "Уфу", продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 11 голами.

Игонин: нужен ли Дзюба сборной? Я полностью на стороне Карпина


Теги: Сборная России сборная России U21 Уфа Агаларов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сын Рыжикова провел первую тренировку за основной состав "Рубина" 1
Геркус — о возможном смене гражданства украинца Мампасси: надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной
Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить украинский "Колос"
Алейников: я бы посоветовал Миранчуку попробовать себя в "Монако", где Головин может помочь ему быстро интегрироваться
СМИ: "Локомотив" планирует оформить украинцу Мампасси российское гражданство после трансфера 2
Источник: "Зенит" и "Динамо" могут перехватить Мампасси у "Локомотива" 1
"Ювентус" заинтересован в трансфере Витцеля
Ткаченко летом предлагал купить "Спартаку" одноклубника Кокорина 2
Агаларов — о невызове в сборную России: лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах
Игонин: нужен ли Дзюба сборной? Я полностью на стороне Карпина 1
Полузащитник "Рубина" Дрейер дебютировал за сборную Дании 1
Ткаченко: знаю про интерес к Захаряну со стороны "Барселоны" и дортмундской "Боруссии" 1
Полузащитник "Краснодара" Черников: мы выйдем разрывать "Спартак" 19
Источник: "Локомотив" продает Пабло в "Краснодар" 2
Ткаченко: "Спартак" может не согласиться на условия, но тогда Бакаев с 1 декабря имеет право говорить с другими клубами 10
Ткаченко: "Милан" был заинтересован в Миранчуке и до "Аталанты", и этим летом
Петрич: передайте Федуну, что я до сих пор жду свой "Мерседес" 7
Самедов: это не та сборная Хорватии, которая была совсем недавно. С этой командой можно играть
Дания обыграла Фареры и одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022
Англия разгромила Албанию, Польша в большинстве победила Андорру
Италия сыграла вничью со Швейцарией в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Осинькин: чтобы Зиньковский ушел из "Крыльев", должно поступить предложение совсем ограниченного числа команд РПЛ
Милевский не взял бы ни одного россиянина в единую сборную Украины, Белоруссии и России 11
Хлусевич: переход в "Спартак" мотивирует 2
СМИ: защитник "Шахтера" Мампаси близок к переходу в "Локомотив" 4
Официально: Дани Алвес вернулся в "Барселону"
Нападающий "Ромы" заменит Кокорина в "Фиорентине" 14
Галактионов: не до конца довольны тем, что происходило в первом тайме матча со Словакией
Заводящему "Виража" на два года запретили посещать футбольные матчи 17
Хлусевич и Умяров на высоте, Агаларов показал класс. Оценки молодежной сборной России за матч со Словакией 1
Все новости
-