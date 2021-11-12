— Я скажу, что лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах. Про невызов — я не переживаю по этому поводу. Готов принести пользу молодежной команде, — рассказал Агаларов в интервью ТАСС.
21-летний Агаларов попал в расширенный список наставника сборной России Валерия Карпина на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 года против Кипра и Хорватии, но не попал в окончательную заявку. Агаларов был вызван в молодежную сборную, за которую вчера забил в ворота сборной Словакии (3:0).
В чемпионате России Агаларов, выступающий за "Уфу", продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 11 голами.
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Агаларов — о невызове в сборную России: лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах
Нападающий молодежной сборной России Гамид Агаларов прокомментировал невызов в первую команду.
Фото: молодежная сборная России