— Хорватии так или иначе нужна будет победа в этом матче. Над ними это будет довлеть.
Самое главное — играть без паники. Что бы ни произошло в этом матче, нужно гнуть свою линию, — рассказал Баженов в интервью "РБ Спорту".
Для прямого выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 года сборной Хорватии под руководством Златко Далича нужна только победа в игре против сборной России.
Матч Хорватия — Россия состоится сегодня в Сплите. Начало: 17:00 мск.
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Баженов: что бы ни произошло в матче против Хорватии, сборной России нужно гнуть свою линию
Бывший российский нападающий Никита Баженов поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия.
Фото: Александр Вильф