— За что Кудряшову извиняться? Он не должен ни перед кем извиниться, нет причины. Все профессионалы ошибаются. Если вы заметили, он получил травму перед автоголом, — рассказал Гришин в беседе с "РБ Спорт".
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал автором единственного гола в игре против Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022 года. Футболист срезал мяч в свои ворота и принес сборной Хорватии прямую путевку на турнир.
Команда Валерия Карпина отправится в стыковые матчи, а соперник станет известен 26 ноября.
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Гришин: за что Кудряшову извиняться? Он не должен ни перед кем извиниться, нет причины
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин выступил в поддержку защитника сборной России Федора Кудряшова.
Фото: Reuters