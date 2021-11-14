— Очень хорошие впечатления остались от матча.
После поражения эмоции всегда не очень позитивные, но ребята молодцы, хочется всех поблагодарить. У нас есть шанс, мы должны участвовать в дальнейшей борьбе за выход, — рассказал Гордеев в интервью "Газета.Ru".
Сборная России уступила сборной Хорватии после автогола Федора Кудряшова, который случился на 81-й минуте встречи. Теперь команду Валерия Карпина ждут стыковые матчи за право участвовать на чемпионате мира следующего года. Они состоятся в марте, а соперник будет известен в Ноябре 2021 года.
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Гордеев: от матча Хорватия — Россия остались очень хорошие впечатления
Российский специалист Андрей Гордеев прокомментировал поражение национальной сборной от Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.
Фото: РФС