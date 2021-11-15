Агент Пашалича поддержал Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией

Марко Налетилич, агент игрока сборной Хорватии Марио Пашалича, поддержал защитника национальной команды России Федора Кудряшова, забившего автогол в матче отбора ЧМ-2022 между хорватами и россиянами.

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Напомним,



В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Напомним, что в этих матчах примут участие 12 команд, они разыграют 3 путевки на мундиаль. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе (19:00 мск). Участники этого раунда отбора будут поделены на три группы, в каждой будет по 4 команды. В трех путях состоятся два полуфинала и финал.



"Ваш муж должен мне деньги!" Жена Кудряшова показала сообщение от недовольного болельщика (фото) "Кудряшов сыграл хороший матч, он боролся и выкладывался на все сто. Он совсем неплохо играл. Такой автогол может случиться с любым игроком, с таким полем очень легко ошибиться", - приводит слова агента Metaratings Напомним, сборная России сегодня в Сплите уступила со счетом 0:1 Хорватии. В конце матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота. Это поражение лишило Россию прямой путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре.В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Напомним, что в этих матчах примут участие 12 команд, они разыграют 3 путевки на мундиаль. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе (19:00 мск). Участники этого раунда отбора будут поделены на три группы, в каждой будет по 4 команды. В трех путях состоятся два полуфинала и финал.