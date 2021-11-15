Эта игра завершилась победой Хорватии со счетом 1:0. На 81-й минуте Кудряшов отправил мяч в собственные ворота. Благодаря этой победе хорваты получили прямую путевку на чемпионат мира-2022, а Россия теперь сыграет в стыках.
"Кудряшов изначально являлся слабым звеном в нашем составе. В итоге - автогол. Он же уже на автопилоте бежал назад, устал и забыл. Да и до перерыва такой пас отдал, чуть не "привез".
Нет, Кудряшов - это уже игрок старой формации. Для команды Карпина он не подходит", - приводит слова Орлова "СЭ".
Защитник Федор Кудряшов выступает за турецкий "Антальяспор". В текущем сезоне он провел 6 матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился. За сборную России 34-летний футболист дебютировал в 2016 году, в футболке национальной команды Кудряшов сыграл в 48 матчах и забил 1 гол.
Орлов: Кудряшов изначально являлся слабым звеном в составе сборной России
Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника сборной России Федора Кудряшова в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
Фото: РФС