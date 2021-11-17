"УЕФА идет на поводу политических репрессий". Валуев - о разведении России и Украины в стыковых матчах ЧМ-2022

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о разведении сборных России и Украины при жеребьевке полуфинальных стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

Фото: "Матч ТВ"





"Я сожалею, что УЕФА идет на поводу каких-то политических репрессий. Мне кажется, что вряд ли бы РФ была бы согласна на такое разделение, если бы, конечно, ее об этом спросили. Я не понимаю, в чем вообще обострение политических взаимоотношений? В том, что футболисты встретятся на поле?" - сказал Валуев.



Напомним, что сборные России и Украины заняли вторые места в своих группах в рамках отбора на ЧМ-2022. В марте обе команды сыграют в стыковых матчах, но будут разведены при жеребьевке.



Источник: Валуев отметил, что Россия вряд ли выступила бы за указанное разведение при жеребьевке, если бы имела право голоса. По его мнению, матч между сборными России и Украины не привел бы к обострению взаимоотношений между странами."Я сожалею, что УЕФА идет на поводу каких-то политических репрессий. Мне кажется, что вряд ли бы РФ была бы согласна на такое разделение, если бы, конечно, ее об этом спросили. Я не понимаю, в чем вообще обострение политических взаимоотношений? В том, что футболисты встретятся на поле?" - сказал Валуев.Напомним, что сборные России и Украины заняли вторые места в своих группах в рамках отбора на ЧМ-2022. В марте обе команды сыграют в стыковых матчах, но будут разведены при жеребьевке.Источник: Матч ТВ