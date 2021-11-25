"Думаю, Карпин сказал это на каких-то эмоциях. Его не так поняли. Никуда он не хотел уходить, в этом нет смысла никакого. Нравится или не нравится мне сборная Карпина, результат есть. Результат конечный будет уже после стыков, тогда и будем говорить", - приводит слова Семина "Спорт-экспресс".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Национальная команда в марте следующего года сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Жеребьевка этой стадии отбора состоится завтра, 26 ноября.
Семин: никуда Карпин не хотел уходить
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина о возможной отставке.
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