Колосков: Польша — это один из самых нежелательных соперников для сборной России

— Как раз это один из самых нежелательных соперников. Надо готовиться и обыгрывать, нет таких команд, которых нельзя не обыграть, — рассказал Колосков в интервью Metaratings.
Cборная Польши станет соперником команды Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года. Матч между командами пройдет 24 марта будущего года в России.
Победитель встречи сыграет против Швеции или Чехии 29 марта.
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Фото: СЭ