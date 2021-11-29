Напомним, после поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022 Карпин заявил, что возможно покинет пост главного тренера национальной команды до стыковых матчей. Позже специалист отметил, что эти слова были сказаны на эмоциях, а также рассказал, что на его решение остаться в сборной повлиял разговор с Романцевым.
"То, что говорил всегда в "Спартаке", - не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении", - приводит слова Романцева "СЭ".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Романцев рассказал о деталях разговора с Карпиным, после которого тренер остался в сборной России
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о разговоре с Валерием Карпиным, после которого специалист принял решение остаться на посту наставника сборной России.
Фото: "Чемпионат"