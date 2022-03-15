— Сейчас важно показать всем, что отечественный футбол продолжает существовать.
Я рад, что наша сборная продолжает жить. Как только мы сможем вновь вернуться на международную арену, должны показать себя на высшем уровне, — приводит слова Игнатьева Sport24.
Напомним, сборная России по футболу с 21 по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Москве. Вчера, 15 марта, главный тренер национальной команды Валерий Карпин огласил на него заявку.
Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.
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Б. Игнатьев: важно показать всем, что отечественный футбол продолжает существовать
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о проведении национальной командой учебно-тренировочного сбора.
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