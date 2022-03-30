Министр спорта Матыцин оценил шансы России на сохранение членства в ФИФА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о шансах РФС сохранить членство в ФИФА по итогам 72-го конгресса организации 31 марта.

Фото: РИА Новости