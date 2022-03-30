- Шансы хорошие. Знаю уважительное отношение к Александру Валерьевичу Дюкову со стороны и ФИФА, и УЕФА. И огромнейший вклад нашей страны в организацию и проведение соревнований. Поэтому думаю, ФИФА это тоже понимает, - передает слова Матыцина ТАСС.
28 февраля 2022 года стало известно, что ФИФА отстранила российские сборные и клубы от всех международных матчей под своей эгидой, ранее то же самое сделал УЕФА. 31 марта в Катаре состоится 72-й конгресс ФИФА, на котором может быть рассмотрен вопрос о приостановке членства РФС или о полном исключении России из международной футбольной ассоциации.
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Министр спорта Матыцин оценил шансы России на сохранение членства в ФИФА
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о шансах РФС сохранить членство в ФИФА по итогам 72-го конгресса организации 31 марта.
Фото: РИА Новости