- Тяжело - он ни в чём не виноват, а его сейчас убивают. Как по мне, это неправильно. Слышал, что и хоккеистов отстраняют от сборных, - передает слова Лички "Чемпионат".
33-летний польский левый защитник Мацей Рыбус в июне 2022 года после ухода из московского "Локомотива" на правах свободного агента подписал контракт со "Спартаком". После этого руководством польского футбольного союза было объявлено, что игрок не будет вызываться в сборную Польши и пропустит ЧМ-2022. В настоящее время сходная ситуация происходит с норвежским полузащитником "Ростова" Матиасом Норманном, который в ближайшее время должен перейти в "Динамо".
Польский футбольный союз: Рыбус не будет вызван в сборную Польши и не попадет на ЧМ-2022 из-за контракта со "Спартаком"
Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за подписания контракта с российским клубом
Личка - об отстранении Рыбуса от сборной Польши: он ни в чём не виноват, а его убивают. Это неправильно
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка высказался по поводу отстранения защитника "Спартака" Мацея Рыбуса от сборной Польши из-за подписания контракта с российским клубом.
Фото: ФК "Ахмат"