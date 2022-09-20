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Джикия пропускает тренировку сборной России

Защитник и капитан "Спартака" не присутствует на сегодняшней тренировке сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России. Всего в занятии в Новогорске принимают участие 25 футболистов, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина с субботы и по сей день проводит учебно-методический сбор на базе в Новогорске. Сборная готовится к товарищескому матчу со сборной Киргизии, который запланирован на 24 сентября и пройдёт в Бишкеке.


Джикия Сборная России Спартак
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