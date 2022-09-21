- В сегодняшней ситуации очень важна победа, чтобы показать нашим болельщикам и специалистам, что сборная живет, находится в тонусе. Помимо этого, нужно показать всему оставшемуся миру, что у нас есть команда, которая играет на очень хорошем уровне. Важно продемонстрировать хорошую игру и победить уверенно, чтобы заявить миру о своей готовности к возвращению на международную арену, - передает слова Кирьякова "Спорт День за Днем".
24 сентября в столице Киргизии Бишкеке состоится товарищеский матч национальных сборных России и Киргизии. Для подопечных Валерия Карпина эта игра станет первой с ноября 2021 года, когда наша национальная команда уступила на выезде Хорватии (0:1) в матче 10 тура квалификационного турнира УЕФА к ЧМ-2022. С конца февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА.
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Кирьяков объяснил, почему сборной России важно обыграть Киргизию
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чем важность предстоящего товарищеского матча Киргизия - Россия для нашей команды.
Фото: РФС