- Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен. Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. Не до жиру, быть бы живу, как говорится. Про Иран говорили давно, а сейчас все затихло. Сыграть с кем-то было неплохо. А с кем - это уже вторичный вопрос, - передает слова Колоскова Sport24.
Сборная России из-за вызванного политическими причинами отстранения от международных матчей решениями УЕФА и ФИФА не принимает участие в турнирах под эгидой этих организаций в сезоне-2022/2023 и не сыграет в отборочном турнире к Чемпионату Европы-2024. 24 сентября наша национальная команда провела выездной товарищеский матч со сборной Киргизии, одержав в нем победу со счетом 2:1 благодаря голам Александра Соболева с пенальти и Даниила Уткина.
Колосков: сборной России лучше всего было бы сыграть со сборной Франции или Англии
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, с кем сборной России было бы лучше всего сыграть товарищеский матч.
Фото: ТАСС