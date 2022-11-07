- Мы очень рады за ребят, надеемся, что они закрепятся в сборной и будут нас радовать. Своей игрой за клуб они заслужили вызов. Также приятно, что главный тренер сборной России следит за нашими игроками, - передает слова Корниленко Metaratings.ru.
Ранее пресс-служба сборной России опубликовала окончательный список игроков, вызванных на тренировочный сбор в ноябре 2022 года с контрольными матчами против сборных Таджикистана и Узбекистана. В итоговый состав национальной команды попали два игрока самарских "Крыльев Советов" - 25-летний центральный защитник Александр Солдатенков и 18-летний вингер волжан Сергей Пиняев.
Спортдиректор "Крыльев Советов" Корниленко: надеемся, что Солдатенков и Пиняев закрепятся в сборной России
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал вызов в сборную России игроков самарского клуба Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"