Тренер Узбекистана: Таджикистан играл с Россией компактно и агрессивно. Они бились, это всегда трудно для соперника

- Мне не нравится, когда команды играют на таком искусственном поле, тем более товарищеский матч. Это не футбол, это другой вид спорта. ...Таджикистан играл компактно, агрессивно, мне понравилось. Они бились, и это всегда трудно для соперника. Кому-то может казаться, что более слабую команду надо обыгрывать в любой ситуации, но сейчас футбол другой, каждая игра требует больших усилий. Сейчас не те времена, когда фаворит мог выигрывать 3:0, 4:0. Сейчас против таких компактно защищающихся команд очень тяжело играть, - передает слова Катанеца Sport24.
Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана состоялся 17 ноября в Душанбе. Игра проходила на искусственном поле и завершилась с ничейным счетом 0:0. В концовке встречи российские футболисты забили гол повторным ударом после подачи углового, однако он был отменен узбекским главным рефери из-за нарушения правил. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в этом матче выпустил на поле 6 футболистов, впервые в своей карьере сыгравших за национальную команду. 20 ноября сборная России в Ташкенте проведет товарищескую игру со сборной Узбекистана. Ранее, 24 сентября, команда Валерия Карпина в Бишкеке победила в товарищеском матче Киргизию со счетом 2:1.
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Фото: РФС