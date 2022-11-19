– Карпин называл Шомуродова кривоногим? Я его так не называю. Нот он этими кривыми ногами много мячей забил. Пусть они такими и останутся, – приводит слова Катанеца "РБ Спорт".
Валерий Карпин тренировал Эльдора Шомуродова в "Ростове", за который узбекский нападающий выступал в период с июля 2017 года по октябрь 2020 года. До этого он играл за "Бунедкор" и "Машъал", после этого – за "Дженоа". Сейчас Эльдор – игрок "Ромы", редко появляющийся на футбольном поле. В текущем сезоне Шомуродов принял участие в восьми матчах за римский клуб, проведя на поле в сумме лишь 151 минуту. Из результативных действий – один гол в Лиге Европы. За сборную Узбекистана Эльдор провел 58 игр, забил 32 мяча. Завтра он сыграет в товарищеском матче против сборной России, которую возглавляет его бывший наставник Валерий Карпин.
Главный тренер сборной Узбекистана: Карпин называл Шомуродова кривоногим? Он этими кривыми ногами много мячей забил
Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец прокомментировал слова Валерия Карпина об узбекском нападающем Эльдоре Шомуродове.
Фото: "СЭ"