- Если бы Иран играл так же, как 35 минут второго тайма, он мог проиграть и с меньшим счетом. Кейрушу стоило с самого начала выпускать Сердара Азмуна и оставить его во главе нападения, чтобы Мехди Тареми, как теневой нападающий, формировал линию атаки с Азмуном. Именно Сердар является тем нападающим, который умеет играть и забивать против англичан, он системообразующий игрок. Его вчера не хватало на поле. Если бы Азмун играл вместе с Мехди, они бы на двоих смогли оформить четыре мяча, - передает слова Карими Sport24.
Матч 1 тура группового турнира Чемпионата мира-2022 в Катаре в группе В Англия - Иран завершился крупной победой британской сборной со счетом 6:2. 27-летний центральный нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, ранее выступавший в Российской премьер-лиге за "Рубин", "Ростов" и "Зенит", остался в запасе и вышел на замену на 77 минуте при счете 5:1 в пользу англичан. Оба гола в составе иранцев забил нападающий Мехди Тареми, второй из них был забит им с пенальти на 90+13 минуте матча, этот гол установил окончательный счет. В другой встрече в этой группе сборные США и Уэльса сыграли между собой вничью со счетом 1:1.
Иранский журналист: Кейрушу стоило с самого начала выпускать Азмуна, они с Тареми забили бы Англии четыре мяча
Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими раскритиковал решения главного тренера Карлуша Кейруша по составу сборной Ирана на матч 1 тура ЧМ-2022 против сборной Англии (2:6).
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