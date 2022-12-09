Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
18:00
ПортугалияНе начат
П1 5.4X 3.5П2 1.76
Англия
22:00
ФранцияНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Месси – форварду сборной Нидерландов Вегорста во время послематчевого интервью: "че уставился, придурок? Иди отсюда"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Нидерландов повздорил с форвардом соперников Ваутом Вегорстом.
Фото: Getty Images
"Че уставился, придурок? Иди отсюда", – сказал форвард сборной Аргентины во время интервью нападающему сборной Нидерландов, с которым у Месси были стычки во время игры.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды состоялся вчера, 9 декабря. К 73-й минуте матча аргентинцы вели со счетом 2:0 – забитыми мячами отличились Молина (35-я минута) и Месси (73-я минута). Сборная Нидерландов сумела отыграться в основное время – оба их мяча забил Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте вместо Депая. Вегорст забил на 83-й и 101-1 минутах. Игра перешла в дополнительное время, а потом и в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Аргентины. Вегорст реализовал свою попытку, но это не помогло добиться нужного результата его сборной.

Источник: TyC Sports


Месси Сборная Аргентины Сборная Нидерландов Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Модрич: здорово снова оказаться в полуфинале. В 2018 в России мы уже сотворили историю. Сейчас хотим сделать шаг вперед
Божович: жаль, что Карпин не может показывать свою успешную работу в ЛЧ или ЛЕ. Хотел бы посмотреть на него за рубежом
Эмилиано Мартинес – о главном арбитре Матеу Лаосе: худший с отрывом судья на ЧМ-2022. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью 1
Месси – форварду сборной Нидерландов Вегорста во время послематчевого интервью: "че уставился, придурок? Иди отсюда" 1
Эмилиано Мартинес: ван Галу надо заткнуться. Он говорил, что если дойдет до серии пенальти – Нидерланды выиграют
Роналду: Португалия уже выиграла один мундиаль – чемпионат среди болельщиков
Месси: ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков 1
Ван Гал: весь год тренировали пенальти, а в итоге облажались. Если не забиваешь первые два, выиграть не получится 1
Похоже, что Бразилия проклята. Главный фаворит чемпионатов мира снова провалился в матче с европейцами
Аргентина упустила преимущество в 2 мяча, но обыграла Нидерланды по пенальти и прошла в 1/2 финала ЧМ-2022 25
Неймар: двери в сборную Бразилии я не закрываю. Но не говорю на 100%, что вернусь 1
Нидерланды сравняли счет на последних секундах матча 1/4 финала ЧМ против Аргентины 1
Тите – о Неймаре: пятый пенальти – решающий. Нужен был психологически сильный игрок
09 декабря
Мишкич: обыграем Аргентину или Нидерланды, нам все равно! Хорватия – одна из лучших команд в мире 4
Модрич: нас все похоронили после гола Неймара, но мы никогда не сдаемся