Месси – форварду сборной Нидерландов Вегорста во время послематчевого интервью: "че уставился, придурок? Иди отсюда"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Нидерландов повздорил с форвардом соперников Ваутом Вегорстом.

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"Че уставился, придурок? Иди отсюда", – сказал форвард сборной Аргентины во время интервью нападающему сборной Нидерландов, с которым у Месси были стычки во время игры.



Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина – Нидерланды состоялся вчера, 9 декабря. К 73-й минуте матча аргентинцы вели со счетом 2:0 – забитыми мячами отличились Молина (35-я минута) и Месси (73-я минута). Сборная Нидерландов сумела отыграться в основное время – оба их мяча забил Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте вместо Депая. Вегорст забил на 83-й и 101-1 минутах. Игра перешла в дополнительное время, а потом и в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Аргентины. Вегорст реализовал свою попытку, но это не помогло добиться нужного результата его сборной.



Источник: TyC Sports