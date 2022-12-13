Дешам: никому не удалось взломать оборону Марокко. Они хороши не только в защите, но и в атаке

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о сопернике по полуфиналу чемпионата мира 2022 – команде Марокко.
"Надеюсь, нам удастся взломать оборону Марокко. Никому из их предыдущих оппонентов не удалось этого сделать. Вообще, они хороши не только в защите, хотя это их главный козырь, но и в атаке. Все зависит от нас, и мы готовы ко всему", — цитирует тренера ТАСС
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Сборные Франции и Марокко 14 декабря сыграют между собой в полуфинальной стадии мирового первенства, которое проходит в Катаре.
Французы в 1/8 финала мундиаля переиграли команду Польши (3:1), а в 1/4 оказались сильнее Англии (2:1).
Марокканцы на пути к 1/2 финала ЧМ-2022 выбили с турнира Испанию и Португалию.