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Спортивный юрист Прокопец: УЕФА может не отпустить Россию в АФК

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Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с возможным выходом РФС из состава УЕФА и переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: AFP
- УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами "мы не возражаем". Без этого процедура просто не состоится, - передает слова Прокопца "Чемпионат".

23 декабря состоялось заседание Исполкома Российского футбольного союза, на котором был рассмотрен вопрос о выходе России из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При предварительном согласии на это большинства клубов РПЛ принятие итогового решения было перенесено на 27 декабря. Сегодня стало известно, что заседание для принятия окончательного решения вновь перенесено и состоится в срок до 31 декабря.

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РФС АФК УЕФА Прокопец
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Спортивный юрист Прокопец: УЕФА может не отпустить Россию в АФК
РФС перенес голосование исполкома по вопросу выхода из УЕФА для дальнейшего перехода в АФК 8