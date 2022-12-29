- Будет ли для арбитров выходом переход РФС в АФК? Всё это комплексные вопросы. Грубо говоря, вы живете в микрорайоне номер 7, а переезжаете в микрорайон номер 8. На самом деле, в каждой конфедерации свои отношения и ожидания, нужно понимать, что мы выиграем, а что проиграем. Если руководство РФС посчитает необходимым и целесообразным работать в азиатском регионе, мы будем работать там. ...Все арбитры знают английский язык, они могут работать хоть в чемпионате Суринама, хоть Австралии, Америки или Канады, любой экзотической или неэкзотической страны, - передает слова Каманцева Matchtv.ru.
Ранее стало известно, то Российский футбольный союз рассматривает вариант с выходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подачей заявки на вступление в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Напомним, что отечественные клубы и сборные не имеют возможности выступать в международных континентальных соревнованиях из-за вызванного политическими причинами решения об отстранении, принятого УЕФА в феврале 2022 года. Это отстранение коснулось и российских рефери, которых перестали приглашать для обслуживания международных матчей, несмотря на высокую востребованность в предыдущие годы - так, бригада Сергея Карасева работала в финале Суперкубка УЕФА-2021 и на полуфинальном матче предыдущего розыгрыша Лиги наций.
Каманцев - о переходе в АФК: все российские арбитры могут работать хоть в чемпионате Суринама, хоть Австралии
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал возможный переход России в АФК с точки зрения российских рефери.
Фото: УЕФА