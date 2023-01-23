Карпин: в финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией не было ничего сверхъестественного

Главный тренер сборной России
и футбольного клуба "Ростов
" высказался о всеобщих восторгах вокруг финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
– Согласен ли я с тем, что это был лучший матч в истории футбола? Если говорить именно про футбол, то нет. Про драматургию – наверное, да. Что касается непосредственно футбола, то чего-то сверхъестественного в этой игре, по моему мнению, не было, – цитирует Карпина "Матч ТВ"
.
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года, состоявшегося на территории Катара, проходил 18 декабря 2022 года, начинался в 18:00 по московскому времени.
Основное время сборные Аргентины и Франции завершили со счетом 2:2. Аргентинцы долгое время вели в счете (стараниями Месси и Ди Марии), но в конце основного времени нападающий французов Мбаппе отличился дважды (на 80-й и 81-й минутах).
В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами – отличились еще раз Месси и снова Мбаппе. В серии послематчевых пенальти Аргентина оказалась сильнее Франции (4:2).