Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 3X 2.85П2 2.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
КремонезеНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Оздоева: Магомед не отказывался играть за сборную России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент российского полузащитника Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, примет ли его клиент участие в товарищеском матче сборной России против Ирана.
Фото: Getty Images
"Я же не Магомед, чтобы принимать решение. Тем более это зависит не только от игрока, но и от решения клуба. В связи с трагическими событиями в Турции чемпионат сдвинулся, и начнется 4 марта, а закончится как раз во время перерыва на игры сборных. Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров - есть и другие вопросы. До этого Магомеда не вызвали в сборную, поэтому сейчас достаточно сложная ситуация", - цитирует Гаргаева "Sport24".

Напомним, товарищеская встреча сборной России против сборной Ирана должна состояться в Тегеране в конце марта.

Магомед Оздоев перешел в турецкий "Фатих Карагюмрюк" в июле прошлого года на правах свободного агента. С 30-летним полузащитником заключили контракт до лета 2024 года и опцией продления соглашение еще на 1 год. В текущем сезоне чемпионата Турции Оздоев принял участие в 21 матче за команду, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Оздоев дебютировал в сборной России осенью 2014 года. Сейчас в его активе 35 матчей за национальную команду, в которых он отличился четырьмя голами.


Оздоев Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Турецкий инсайдер: журналисты "Динамо" пытаются показать ценность Захаряна, публикуя фейковые новости
Радченко - о Кузяеве: Далера надо оставлять в "Зените", он ключевой игрок 1
Мбаппе и Месси претендуют на звание спортсмена года по версии Laureus World Sports Awards
Форвард "Краснодара" Кордоба: если бы у меня было желание уйти, это уже случилось бы
Неймар пропустит около месяца из-за частичного разрыва связок голеностопного сустава
Фанаты "Базеля" избили на стадионе сына пресс-атташе тульского "Арсенала" за видеосъемку и русский язык (видео) 2
Агент Гюнтера: летний трансфер в Россию возможен
Агент Бальде: может ли температура -15 сказаться на его игре? Он готов проявить себя и в таких погодных условиях 2
Булыкин: "Спартак" - фаворит кубковой игры, но "Локомотив" может преподнести сюрприз. Дзюба должен хорошо себя проявить 1 эксклюзив
Новичок "Зенита" Ренан: мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что сумею им воспользоваться 1
Дзюба - в ответ на троллинг от Кокорина: Месси крашеный, пьяным там забиваешь и радуешься 7
Мостовой - о трансферах "железнодорожников": "Локомотив" обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно
"СЭ": полузащитник "Чертаново" Топинка станет игроком "Локомотива"
"Sport24": Караваев согласовал новый контракт с "Зенитом"
Тчуамени и Кроос отсутствуют в заявке "Реала" на матч 1/8 Лиги чемпионов с "Ливерпулем"