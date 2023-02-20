"Я же не Магомед, чтобы принимать решение. Тем более это зависит не только от игрока, но и от решения клуба. В связи с трагическими событиями в Турции чемпионат сдвинулся, и начнется 4 марта, а закончится как раз во время перерыва на игры сборных. Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров - есть и другие вопросы. До этого Магомеда не вызвали в сборную, поэтому сейчас достаточно сложная ситуация", - цитирует Гаргаева "Sport24".
Напомним, товарищеская встреча сборной России против сборной Ирана должна состояться в Тегеране в конце марта.
Магомед Оздоев перешел в турецкий "Фатих Карагюмрюк" в июле прошлого года на правах свободного агента. С 30-летним полузащитником заключили контракт до лета 2024 года и опцией продления соглашение еще на 1 год. В текущем сезоне чемпионата Турции Оздоев принял участие в 21 матче за команду, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Оздоев дебютировал в сборной России осенью 2014 года. Сейчас в его активе 35 матчей за национальную команду, в которых он отличился четырьмя голами.
Агент Оздоева: Магомед не отказывался играть за сборную России
Агент российского полузащитника Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, примет ли его клиент участие в товарищеском матче сборной России против Ирана.
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