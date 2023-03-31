В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча - выездной против сборной Ирана, который завершился вничью 1:1, и домашний с национальной командой Ирака, который подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:0.
По предварительным расчетам Metaratings.ru, эти результаты добавят к рейтингу ФИФА сборной России 4,2 балла, в новой апрельской версии рейтинга в активе "наших парней" будет 1495,5 балла. Это позволит национальной команде сохранить за собой текущее 37-е место.
При этом сборная России опередит Камерун, который потерпел сенсационное поражение от низкорейтинговой Намибии в квалификации Кубка африканских наций, но пропустит вперед Алжир, в активе которого две победы над сборной Нигера.
Официальная обновленная версия рейтинга ФИФА будет опубликована 6 апреля.
Россия останется на 37 месте в новом рейтинге ФИФА
По итогам товарищеских матчей с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0) сборная России сохранит за собой 37-ю строчку в апрельской версии рейтинга сборных ФИФА.
Фото: РФС