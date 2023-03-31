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Россия останется на 37 месте в новом рейтинге ФИФА

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По итогам товарищеских матчей с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0) сборная России сохранит за собой 37-ю строчку в апрельской версии рейтинга сборных ФИФА.
Фото: РФС
В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча - выездной против сборной Ирана, который завершился вничью 1:1, и домашний с национальной командой Ирака, который подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:0.

По предварительным расчетам Metaratings.ru, эти результаты добавят к рейтингу ФИФА сборной России 4,2 балла, в новой апрельской версии рейтинга в активе "наших парней" будет 1495,5 балла. Это позволит национальной команде сохранить за собой текущее 37-е место.

При этом сборная России опередит Камерун, который потерпел сенсационное поражение от низкорейтинговой Намибии в квалификации Кубка африканских наций, но пропустит вперед Алжир, в активе которого две победы над сборной Нигера.

Официальная обновленная версия рейтинга ФИФА будет опубликована 6 апреля.


Сборная России ФИФА
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