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Маурисио Почеттино: мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что на данном этапе "шпоры" находятся только в процессе своего становления.
"Мы подняли планку ожиданий, потому что в прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, и это хорошо. Может быть, мы еще не готовы.
Это как со стадионом: мы хотим переехать туда сегодня, но еще не готовы играть там. Мы должны подождать, чтобы создать фундамент.
Наш президент заложил основы: новые объекты на тренировочной базе и новый стадион, чтобы помочь команде стать лучше, а клубу — больше. Мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы. Но мы должны быть терпеливы", — цитирует специалиста "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.
"Мы подняли планку ожиданий, потому что в прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, и это хорошо. Может быть, мы еще не готовы.
Это как со стадионом: мы хотим переехать туда сегодня, но еще не готовы играть там. Мы должны подождать, чтобы создать фундамент.
Наш президент заложил основы: новые объекты на тренировочной базе и новый стадион, чтобы помочь команде стать лучше, а клубу — больше. Мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы. Но мы должны быть терпеливы", — цитирует специалиста "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.
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