Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (11)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (11)
19:28
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (4)
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (4)
15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (13)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (13)
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд
Доходы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2015/16 составили €4,58 млрд евро, а расходы - €3,31 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, сообщает ТАСС.
Как говорится в отчете, €2,16 млрд УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, €928 млн - на продаже коммерческих прав, €286,5 млн - на продаже билетов, €142,4 млн - на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили €37,3 млн. Отмечается, что по итогам сезона-2014/15 УЕФА заработал более чем в два раза меньше - €2,099 млрд евро. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы.
Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований - €2,27 млрд. Затраты на проведение турниров составили €537,7 млн. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше - €1,98 млрд.
Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €1,27 млрд.
Как говорится в отчете, €2,16 млрд УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, €928 млн - на продаже коммерческих прав, €286,5 млн - на продаже билетов, €142,4 млн - на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили €37,3 млн. Отмечается, что по итогам сезона-2014/15 УЕФА заработал более чем в два раза меньше - €2,099 млрд евро. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы.
Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований - €2,27 млрд. Затраты на проведение турниров составили €537,7 млн. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше - €1,98 млрд.
Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €1,27 млрд.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.