Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд

Доходы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2015/16 составили €4,58 млрд евро, а расходы - €3,31 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА за сезон-2015/16, сообщает ТАСС.

Как говорится в отчете, €2,16 млрд УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, €928 млн - на продаже коммерческих прав, €286,5 млн - на продаже билетов, €142,4 млн - на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили €37,3 млн. Отмечается, что по итогам сезона-2014/15 УЕФА заработал более чем в два раза меньше - €2,099 млрд евро. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы.

Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований - €2,27 млрд. Затраты на проведение турниров составили €537,7 млн. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше - €1,98 млрд.

Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила €1,27 млрд.
Сегодня, 20:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Куда уходят эти деньги? 1,27 миллиарда евро.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.