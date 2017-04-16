Дэвид Мойес: в матче против "Вест Хэма" мы не заслуживали поражения

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал ничью с "Вест Хэмом" (2:2) в 33-м туре чемпионата Англии.



"Команда провела хороший матч, показал настоящий характер. Мы не заслуживали поражения. Вахби сыграл отлично, забил хороший гол.Я был доволен игрой в обороне, не считая угловых ударов. Мы должны были в этих моментах обороняться иначе. Мы будем верить, пока у нас есть шансы. Будем надеяться, что футбольные боги услышат нас", - цитирует Мойеса ВВС.