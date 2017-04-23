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В Чили был застрелен зять Артуро Видаля

Муж Амбер Видаль, сестры полузащитника "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаля, был застрелен 22 апреля в городе Сантьяго.

Машина Амбера подверглась обстрелу. Видаль получил несколько ранений, одно из которых пришлось в голову, информирует Bild.

Ранее в СМИ появилась информация, что зять футболиста имел отношение к криминалу.

"Газета.ру"
Теги: Видаль
Сегодня, 23:08
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(1)
№2 Написал: Romalk (Сегодня, 23:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,

Да, муж сестры - это зять.

Другое дело - его фамилия тоже Видаль?
Очень корявое сообщение.
В любом случае - земля пухом.
Регистрация: 23.11.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дико звучит, муж сестры - зять...
Свояк, я еще понимаю, но зять...
Регистрация: 6.01.2006
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