В Чили был застрелен зять Артуро Видаля

Муж Амбер Видаль, сестры полузащитника "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаля, был застрелен 22 апреля в городе Сантьяго.Машина Амбера подверглась обстрелу. Видаль получил несколько ранений, одно из которых пришлось в голову, информирует Bild.Ранее в СМИ появилась информация, что зять футболиста имел отношение к криминалу.