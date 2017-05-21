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Президент "Лиона": у Ляказетта есть договоренность с "Атлетико"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что нападающий клуба Александр Ляказетт имеет устную договоренность с мадридским "Атлетико" о переходе.

"У Алекса есть устное соглашение с "Атлетико", но нет никакой уверенности, так как мы должны дождаться снятия запрета. Мы ответили согласием на просьбу Алекса вести переговоры исключительно с этим клубом, но мы хотим провести этот трансфер на своих условиях", — цитирует Оляса Goal.

"Газета.ру"
Теги: Ляказетт Лион Атлетико
Сегодня, 09:19
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