Президент "Лиона": у Ляказетта есть договоренность с "Атлетико"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что нападающий клуба Александр Ляказетт имеет устную договоренность с мадридским "Атлетико" о переходе."У Алекса есть устное соглашение с "Атлетико", но нет никакой уверенности, так как мы должны дождаться снятия запрета. Мы ответили согласием на просьбу Алекса вести переговоры исключительно с этим клубом, но мы хотим провести этот трансфер на своих условиях", — цитирует Оляса Goal.