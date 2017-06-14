"Лион" объявил, что "Бавария" заплатит за Толиссо 41,5 млн евро

"Лион" подтвердил переход полузащитника Корентина Толиссо в "Баварию"."Клуб получит от "Баварии" €41,5 млн, еще €6 млн "Бавария" может заплатить в виде бонусов. Сумма этого трансфера является самой большой за всю историю "Лиона", — сообщает официальный сайт французского клуба.22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 47 официальных матчах за "ткачей", забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.