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"Лион" объявил, что "Бавария" заплатит за Толиссо 41,5 млн евро

"Лион" подтвердил переход полузащитника Корентина Толиссо в "Баварию".

"Клуб получит от "Баварии" €41,5 млн, еще €6 млн "Бавария" может заплатить в виде бонусов. Сумма этого трансфера является самой большой за всю историю "Лиона", — сообщает официальный сайт французского клуба.

22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 47 официальных матчах за "ткачей", забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Лион Трансферы
Сегодня, 21:23
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