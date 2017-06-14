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Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
"Лион" объявил, что "Бавария" заплатит за Толиссо 41,5 млн евро
"Лион" подтвердил переход полузащитника Корентина Толиссо в "Баварию".
"Клуб получит от "Баварии" €41,5 млн, еще €6 млн "Бавария" может заплатить в виде бонусов. Сумма этого трансфера является самой большой за всю историю "Лиона", — сообщает официальный сайт французского клуба.
22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 47 официальных матчах за "ткачей", забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.
"Газета.ру"
"Клуб получит от "Баварии" €41,5 млн, еще €6 млн "Бавария" может заплатить в виде бонусов. Сумма этого трансфера является самой большой за всю историю "Лиона", — сообщает официальный сайт французского клуба.
22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 47 официальных матчах за "ткачей", забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.
"Газета.ру"
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