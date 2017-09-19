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"Кельн" хочет обжаловать результат матча с дортмундской "Боруссией"

"Кельн" намерен обжаловать результат матча 4-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией", сообщает Kicker.

В стане команды уверены, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счете 1:0 засчитал второй гол "Боруссии" не правомерно, так как раньше прозвучал свисток, возвещающий о нарушении правил.

Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который сообщил, что "Боруссия" забила мяч по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно игра должна была быть остановлена. Из-за этой ситуации "Кельн" имеет право обжаловать результат встречи и потребовать переигровки.

Газета.Ru
Теги: Кельн
Сегодня, 10:24
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
дотолерастилась ФИФА/УЕФА.

вот и пришло время пожинать плоды.

понеслась.)))))

чё, минусуете, долбни ?)))

ЮАР свой апрельский матч с Кемтотам переигрывать будет ?
будет.
прецедент создан.
щас и эти свой матч переиграют.

а потом Урал переиграет свой убийственный матч с зенькой..

и футбол исчезнет, как игра.

а вы минусуйте дальше, ущербы..


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