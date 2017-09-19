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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Кельн" хочет обжаловать результат матча с дортмундской "Боруссией"
"Кельн" намерен обжаловать результат матча 4-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией", сообщает Kicker.
В стане команды уверены, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счете 1:0 засчитал второй гол "Боруссии" не правомерно, так как раньше прозвучал свисток, возвещающий о нарушении правил.
Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который сообщил, что "Боруссия" забила мяч по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно игра должна была быть остановлена. Из-за этой ситуации "Кельн" имеет право обжаловать результат встречи и потребовать переигровки.
Газета.Ru
В стане команды уверены, что главный арбитр той встречи Патрик Иттрих при счете 1:0 засчитал второй гол "Боруссии" не правомерно, так как раньше прозвучал свисток, возвещающий о нарушении правил.
Судья сначала отменил гол, а затем воспользовался подсказкой видеорефери Феликса Брыха, который сообщил, что "Боруссия" забила мяч по правилам. Однако Брых не знал, что Иттрих ранее уже дал свисток, следовательно игра должна была быть остановлена. Из-за этой ситуации "Кельн" имеет право обжаловать результат встречи и потребовать переигровки.
Газета.Ru
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