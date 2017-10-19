В Бразилии запретили показывать документальный фильм о "Шапекоэнсе"

Судья бразильского штата Санта-Катарина Маркос Биголин наложил запрет на показ документального фильма о "Шапекоэнсе" и авиакатастрофе, в которую попала бразильская команда.Данное решение суд принял в ответ на иск, поданный в пятницу бразильским клубом. В заявлении было указано на то, что авторы фильма нарушили договоренности с "Шапекоэнсе". По версии истцов, изначально кинематографисты заявляли о намерении снять фильм об истории команды. Однако в итоге картина оказалась почти полностью посвящена авиакатастрофе.Кроме того, с жалобой выступают и представители семей погибших, которые собираются подать в суд собственные иски. Сообщается, что многие родственники узнали о существовании фильма совершенно случайно. Вдова одного из футболистов во время похода в кино перед началом сеанса увидела трейлер ленты, посвященной трагедии "Шапекоэнсе". Она расплакалась и покинула кинотеатр вместе с детьми.Примечательно, что другие родственники жертв были согласны на съемку и приняли участие в подготовке материала.Кроме того, судья постановил запретить для показа и трейлер фильма "Чудо "Шапеко" и заблокировать его на всех интернет-сайтах в течение ближайшие 48 часов. В случае неисполнения вердикта компания, снявшая кинофильм, рискует быть оштрафованной на сумму от $15,8 тыс. до $158 тыс.