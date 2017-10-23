Риккардо Монтоливо отказался брать капитанскую повязку у Бонуччи

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, минувшим летом перебравшийся в миланский клуб из "Ювентуса", был готов расстаться с капитанской повязкой, которую ранее носил полузащитник Риккардо Монтоливо. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.После поражения от "Сампдории" в 6-м туре Серии А (0:2) Бонуччи сказал своим товарищам по команде: "если проблема во мне, повязка здесь". Затем защитник попытался вернуть её Монтоливо, но хавбек ответил отказом.Напомним, что Леонардо Бонуччи получил красную карточку в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (0:0) и может быть дисквалифицирован на две игры.