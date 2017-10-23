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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Риккардо Монтоливо отказался брать капитанскую повязку у Бонуччи
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, минувшим летом перебравшийся в миланский клуб из "Ювентуса", был готов расстаться с капитанской повязкой, которую ранее носил полузащитник Риккардо Монтоливо. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
После поражения от "Сампдории" в 6-м туре Серии А (0:2) Бонуччи сказал своим товарищам по команде: "если проблема во мне, повязка здесь". Затем защитник попытался вернуть её Монтоливо, но хавбек ответил отказом.
Напомним, что Леонардо Бонуччи получил красную карточку в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (0:0) и может быть дисквалифицирован на две игры.
"Чемпионат.сом"
После поражения от "Сампдории" в 6-м туре Серии А (0:2) Бонуччи сказал своим товарищам по команде: "если проблема во мне, повязка здесь". Затем защитник попытался вернуть её Монтоливо, но хавбек ответил отказом.
Напомним, что Леонардо Бонуччи получил красную карточку в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (0:0) и может быть дисквалифицирован на две игры.
"Чемпионат.сом"
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