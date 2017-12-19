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Подозреваемый в нападении на Рахима Стерлинга арестован

Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в нападении на футболиста "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника утром 19 декабря. На данный момент он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что Стерлинг подвергся нападению и расистским оскорблениям перед матчем 18-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Неизвестный поджидал футболиста возле тренировочной базы "Манчестер Сити". Стерлинг, парковавший свой автомобиль, вышел из машины и направился к мужчине для выяснения причин подобного поведения. В ответ неизвестный ударил футболиста по ноге и скрылся.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 21:15
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