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FA проведет расследование инцидента между Фирмино и Холгейтом

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена провести расследование инцидента между нападающим "Ливерпуля" Роберту Фирмину и защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом в матче 1/32 финала Кубка Англии, сообщает Sky Sports. Ранее Холгейт сообщил, что бразилец использовал расистские выражения во время ссоры с ним в конце первого тайма.

Главный арбитр встречи Роберт Мэдли включил в рапорт соответствующее замечание об инциденте после того, как Холгейт указал ему на это.
– FA подтверждает, что судья Мэдли осведомлен об инциденте, который произошел в ходе матча, и сообщил о нем FA, которая начинает расследование этого эпизода, – говорится в заявлении футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что "Ливерпуль" победил "Эвертон" со счетом 2:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фирмино
Сегодня, 20:14
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Эту мразь за его подлый поступок и последующую кляузу нужно бы дисквалификацировать на несколько матчей.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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