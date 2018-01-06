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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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FA проведет расследование инцидента между Фирмино и Холгейтом
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена провести расследование инцидента между нападающим "Ливерпуля" Роберту Фирмину и защитником "Эвертона" Мэйсоном Холгейтом в матче 1/32 финала Кубка Англии, сообщает Sky Sports. Ранее Холгейт сообщил, что бразилец использовал расистские выражения во время ссоры с ним в конце первого тайма.
Главный арбитр встречи Роберт Мэдли включил в рапорт соответствующее замечание об инциденте после того, как Холгейт указал ему на это.
– FA подтверждает, что судья Мэдли осведомлен об инциденте, который произошел в ходе матча, и сообщил о нем FA, которая начинает расследование этого эпизода, – говорится в заявлении футбольной ассоциации Англии.
Напомним, что "Ливерпуль" победил "Эвертон" со счетом 2:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.
"Спорт-Экспресс"
Главный арбитр встречи Роберт Мэдли включил в рапорт соответствующее замечание об инциденте после того, как Холгейт указал ему на это.
– FA подтверждает, что судья Мэдли осведомлен об инциденте, который произошел в ходе матча, и сообщил о нем FA, которая начинает расследование этого эпизода, – говорится в заявлении футбольной ассоциации Англии.
Напомним, что "Ливерпуль" победил "Эвертон" со счетом 2:1 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.
"Спорт-Экспресс"
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