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Мориц Бауэр: не могу сказать ни одного плохого слова о карьере в России

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, ныне выступающий за "Сток Сити", в интервью stokesentinel.co.uk рассказал о времени, проведённом в России.

"Это был отличный опыт, я не могу сказать ни одного плохого слова, настоящая фантастика. Люди относились ко мне очень тепло. Я добился большого прогресса и сделал большой шаг вперёд.

Российский чемпионат по-настоящему силён. Там не всегда всё складывается так, как ты планировал. Довольно много команд играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Так что уровень хороший. Мне нравится то, чего я добился, теперь наступила новая глава", — сказал Бауэр.

"Чемпионат.сом"
Теги: Бауэр Рубин
Сегодня, 21:30
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