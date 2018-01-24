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В Шотландии спародировали видео презентации Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Шотландский "Мотеруэлл" представил новичка Питера Хартли, спародировав видео "Манчестер Юнайтед" с презентации Алексиса Санчеса.

На оригинальном видео Санчес исполнил на рояле "Glory, glory Man United!".



В версии "Мотеруэлла" Хартли играл на миниатюрном рояле, а в конце разбил его. Ролик уже собрал более полутора миллионов просмотров.



Sportbox
Теги: Манчестер Юнайтед Санчес
Сегодня, 10:27
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