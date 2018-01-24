В Шотландии спародировали видео презентации Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Шотландский "Мотеруэлл" представил новичка Питера Хартли, спародировав видео "Манчестер Юнайтед" с презентации Алексиса Санчеса.На оригинальном видео Санчес исполнил на рояле "Glory, glory Man United!".В версии "Мотеруэлла" Хартли играл на миниатюрном рояле, а в конце разбил его. Ролик уже собрал более полутора миллионов просмотров.