Кларенс Зеедорф заступился за Зинедина Зидана

Экс-хавбек "Реала" и "Милана" Кларенс Зеедорф поддержал главного тренера "королевского клуба" Зинедина Зидана после поражения мадридцев в Кубке Испании от "Леганеса"."Что еще может сделать Зидан? Он выиграл все", - цитирует Зеедорфа Bernabeu Digital.Ранее сообщалось, что Зидан взял на себя вину за поражение "сливочных" в четвертьфинале Кубка Испании.