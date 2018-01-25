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Кларенс Зеедорф заступился за Зинедина Зидана

Экс-хавбек "Реала" и "Милана" Кларенс Зеедорф поддержал главного тренера "королевского клуба" Зинедина Зидана после поражения мадридцев в Кубке Испании от "Леганеса".

"Что еще может сделать Зидан? Он выиграл все", - цитирует Зеедорфа Bernabeu Digital.

Ранее сообщалось, что Зидан взял на себя вину за поражение "сливочных" в четвертьфинале Кубка Испании.

Газета.Ru
Теги: Реал Зидан Зеедорф
Сегодня, 08:54
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